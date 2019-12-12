Борис Джонсон испугался вопросов журналистов и спрятался в холодильнике

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон известен своими экстравагантными выходками на публике, и за день до досрочных парламентских выборов не стал изменять своему имиджу. Глава кабмина не придумал ничего лучше, как спрятаться от назойливых журналистов в холодильной камере на молокозаводе в Лидсе, который он посещал.

Съемочная группа программы «Доброе утро, Британия» попыталась получить его согласие на интервью в прямом эфире, о котором он тем более обещал ранее. Услышав вопрос журналистов, Джонсон попросил их «подождать секундочку» и скрылся за дверью холодильной камеры.

При этом один из сопровождающих политика нецензурно выругался, что легко читалось по губам. Этот момент транслировался в прямом телеэфире, и находившееся в студии ведущие такому поведению премьера удивились.

Кстати, до политической карьеры Джонсон более десяти лет сам трудился журналистом, и даже занимал пост заместителя главного редактора Daily Telegraph.

В случае своей победы на выборах в парламент 12 декабря Джонсон обещал завершить Brexit к концу января 2020 года. Впрочем, его обещания стали уже регулярными, однако «развод» между Лондоном и Брюсселем так и не начался.

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