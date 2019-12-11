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Билан объяснил свой отказ выступить на шоу звезд «Евровидения» в Амстердаме

, 22:37 | Сергей Зеленский Фото 42

Певца пытались уличить в том, что он не захотел участвовать в концерте вместе с Сергеем Лазаревым.

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Фото, видео: Instagram @bilanofficial

Певец Дима Билан рассказал о причинах отказа выступить на фестивале звезд музыкального конкурса «Евровидение» Het Grote Songfestivalfeest 2019 в Амстердаме.

По словам артиста, организаторы мероприятия изначально ввели его в заблуждение, пообещав совершенной другой статус концерта и список участников.

«Я понял, что концерт, все-таки, абсолютно сборный и в нем нет грифа „все победители Евровидения“, некая атмосфера и статус самого концерта поменялся, а нас, мягко говоря, ввели в заблуждение первичным списком», — пояснил он в Instagram.

Instagram @bilanofficial

Обнаружив несоответствие, Билан заблаговременно предложил организаторам расторгнуть контракт на свое выступление, тем более к тому моменту певец решил вместо этого дать концерт на благотворительном вечере.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что Билан отказался от выступления в Нидерландах из-за того, что его фамилия на афише была якобы написана мелким шрифтом, а также из-за того, что там выступит его коллега по музыкальному цеху — Сергей Лазарев.

Билан дважды принимал участие в «Евровидении» — в 2006 и 2008 годах, заняв второе и первое места, соответственно. Лазарев также представлял Россию на международном песенном конкурсе — в 2016 и 2019 годах, оба раза заняв третье место.

В ноябре Дима Билан дал масштабный концерт в Crocus City Hall перед 14-тысячной аудиторией, и показал эффектные трюки и накаченный торс.

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