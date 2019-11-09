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  4. Дима Билан показал на концерте в Москве эффектные трюки и накаченный торс

Дима Билан показал на концерте в Москве эффектные трюки и накаченный торс

, 10:26 | Валентин Черников 47

Грандиозное шоу певца в Crocus City Hall не обошлось без казусов.

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Фото, видео: Instagram @bilanofficial, @yanikk36

Дима Билан дал масштабный концерт в Crocus City Hall перед 14-тысячной аудиторией. На московской площадке он представил обновленную версию шоу «Планета Билан», уточняет журнал «СтарХит». Певец исполнил проверенные временем и новые хиты.

За время выступления артист не раз продемонстрировал захватывающие трюки на высоте без страховки. При выполнении одного из них Дима упал на декорации и сильно ударился, как признался он позже.

Одним из самых пронзительных номеров стала композиция «Океан». Билан спел ее, стоя на огромной «планете» посреди зала. В кульминационный момент он сорвал с себя рубашку, показав зрителям накачанный торс.

На протяжении всего концерта исполнитель поддерживал контакт с аудиторией: махал зрителям на дальних рядах, обнимал рядом стоящих девушек и произносил речи. Несколько раз поднималась тема скандального концерта в Самаре. В начале концерта звезда пошутила, что хочет смотреть на публику трезвыми глазами. А в финале песни «Пьяная любовь» с певицей Polina со смехом призвал ее не делать «как в тот раз в гримерке».

Ранее 5-tv.ru писал, что Дима Билан опозорился из-за Самары в третий раз.

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