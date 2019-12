«Один дома» возвращается: кто сыграет главную роль в фильме

Актеры Арчи Йетс, Элли Кемпер и Роб Делани сыграют в перезапуске семейной комедии «Один дома». Об этом сообщает Variety.

Арчи Ейтс исполнит главную роль. Известно, что он будет играть не полюбившегося зрителям Кевина Маккалистера, а совсем другого персонажа. Зрители могли видеть юного Ейтса в фильме «Кролик Джоджо».

Также в съемках картины примут участие 39-летняя Элли Кемпер (сериал «Офис») и 42-летний Роб Делани (сериалы «Катастрофа» и «Город хищниц»).

Режиссером фильма выступит Дэн Мазер, снявший картины «Дедушка легкого поведения», «Бруно» и другие. Над сценарием работают Майки Дей и Стритер Зайдель — авторы шоу Saturday Night Live.

В Disney, которая получила права на съемки нового «Одного дома», обещают «переосмыслить» оригинальные фильмы для нового поколения. Съемки планируется начать в следующем году в Канаде. Дата премьеры пока не сообщается.

Реакция Маколея Калкина на перезапуск «Один дома»

Исполнитель роли полюбившегося всем Кевина Маккалистера не будет участвовать в проекте. Маколей Калкин уже реагировал на перезапуск франшизы. Как отмечает RT, еще в августовском твите он представил, как выглядел бы фильм с ним в главной роли.

«Вот как на самом деле выглядела бы обновленная версия «Одного дома“», — гласит его подпись к домашнему снимку.

This is what an updated Home Alone would actually look like. pic.twitter.com/sGj86933LA