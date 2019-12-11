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«Один дома» возвращается: кто сыграет главную роль в фильме

, 1:29 | Игорь Рязов Видео 12

Маколей Калкин, сыгравший маленького Кевина в двух первых частях, не будет участвовать в перезапуске.

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Фото, видео: www.globallookpress.com /20th Century Fox, /F Sadou, /Dennis Van Tine, /Bettina Strenske, Twitter @IncredibleCulk

Актеры Арчи Йетс, Элли Кемпер и Роб Делани сыграют в перезапуске семейной комедии «Один дома». Об этом сообщает Variety.

Арчи Ейтс исполнит главную роль. Известно, что он будет играть не полюбившегося зрителям Кевина Маккалистера, а совсем другого персонажа. Зрители могли видеть юного Ейтса в фильме «Кролик Джоджо».

Также в съемках картины примут участие 39-летняя Элли Кемпер (сериал «Офис») и 42-летний Роб Делани (сериалы «Катастрофа» и «Город хищниц»).

Режиссером фильма выступит Дэн Мазер, снявший картины «Дедушка легкого поведения», «Бруно» и другие. Над сценарием работают Майки Дей и Стритер Зайдель — авторы шоу Saturday Night Live.

В Disney, которая получила права на съемки нового «Одного дома», обещают «переосмыслить» оригинальные фильмы для нового поколения. Съемки планируется начать в следующем году в Канаде. Дата премьеры пока не сообщается.

Реакция Маколея Калкина на перезапуск «Один дома»

Исполнитель роли полюбившегося всем Кевина Маккалистера не будет участвовать в проекте. Маколей Калкин уже реагировал на перезапуск франшизы. Как отмечает RT, еще в августовском твите он представил, как выглядел бы фильм с ним в главной роли.

«Вот как на самом деле выглядела бы обновленная версия «Одного дома“», — гласит его подпись к домашнему снимку.

Как сообщал 5-tv.ru, ранее взрослый Маколей Калкин повторил культовые сцены из фильма «Один дома».

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