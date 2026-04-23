«Свобода выбора»: юрист о законности автоматических чаевых в ресторанах

Элина Битюцкая
Элина Битюцкая

С 1 сентября 2025 года любые допуслуги можно предоставлять только с согласия гостя, напомнил эксперт.

Автоматические чаевые в ресторанах незаконны

Юрист Хаминский: автоматические чаевые в ресторанах являются навязыванием услуг

Руководитель Центра правопорядка в Москве и Московской области Александр Хаминский заявил, что принудительное включение в чек платы за обслуживание квалифицируется как навязывание дополнительных сервисов. Об этом юрист рассказал в беседе с 5-tv.ru.

«Чаевые — это добровольное вознаграждение, своего рода дарение, осуществляемое между клиентом и официантом за качественное обслуживание. Ключевая характеристика чаевых — это свобода выбора: оставить или нет, и в каком размере», — подчеркнул Хаминский.

Эксперт пояснил, что стоимость приготовления, подачи блюд и уборки стола уже включена в цену меню, поэтому посетитель заранее оплачивает полный ресторанный сервис. Когда же в расчет добавляется строка «чаевые» без права от нее отказаться, дарение превращается в скрытый обязательный платеж.

По словам юриста, подобная практика прямо противоречит статье «О защите прав потребителей», которая запрещает обуславливать оказание одних услуг обязательным приобретением других. С 1 сентября 2025 года требования стали еще строже — любые дополнительные работы или услуги могут предоставляться исключительно с предварительного согласия клиента.

Хаминский добавил, что клиент вправе потребовать исключить автоматическую сумму из счета. Если заведение отвечает отказом, гость может направить жалобу в Роспотребнадзор или обратиться в суд.

