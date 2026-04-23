«Это безумие»: в Лондоне прошел предпремьерный показ «Дьявол носит Prada 2»

В Лондоне прошел предпремьерный показ «Дьявол носит Prada 2»

В Лондоне звезды фильма «Дьявол носит Prada» спустя 20 лет воссоединились на красной дорожке на предпремьерном показе второй части. Об этом сообщил телеканал BBC.

Главные герои снова вернулись к своим ролям — Мэрил Стрип, Энн Хэтэуэй, Эмили Блант и Стэнли Туччи. В сиквеле к актерскому касту присоединились Симон Эшли и Кеннет Брана.

«Когда мы начали снимать второй фильм, я не думаю, что мы представляли себе, какой ажиотаж он вызовет. Мы действительно рассчитывали просто снять продолжение, и люди будут в восторге. Но когда тысячи людей вышли на улицы, чтобы посмотреть, как мы снимаем, я подумала: «Ого, это просто безумие», — рассказывала Эмили Блант на красной дорожке.

Во второй части полюбившиеся зрителям герои столкнутся с большими изменениями медиаландшафта в индустрии модной журналистики. Теперь им предстоит научиться адаптироваться к новым условиям в работе.

Помимо основного актерского состава, к картине эпизодическую роль получила блогер Амелия Димолденберг. По словам Димолденберг, именно после просмотрела первой части «Дьявол носит Prada» она захотела изучать модную журналистику, поэтому участие во второй части для нее стало важным личным событием.

Кроме того, в фильме появится комик Калеб Хирон, а также актриса из нашумевшего сериала «Бриджертоны» Симон Эшли — они сыграли новых ассистентов Миранды Пристли.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.