«Отходим от шока»: мошенники пытались обманом запугать дочь Юлии Пересильд

Юлия Пересильд: мошенники угрожали моей дочери Марии последствиями для семьи

Заслуженная артистка России Юлия Пересильд рассказала, что ее младшая дочь Мария стала целью мошенников. Об этом написало издание 7Дней.ru.

Инцидент произошел, когда актриса находилась на длительных съемках и не могла оперативно контролировать ситуацию.

По ее словам, злоумышленники связались с 13-летней Машей, представились сотрудниками правоохранительных органов и убедили девочку, что ей необходимо участвовать в неком расследовании. Аферисты оказывали психологическое давление на подростка, требовали от нее постоянно выходить на связь, сообщать о своих действиях. При этом они запрещали школьнице рассказывать о происходящем родителям, угрожая уголовной ответственностью.

«Отходим от шока. <…> Целых 18 часов мою Машу терроризировали террористы, рассказывая ей, что нельзя ни в коем случае сообщать о них родителям, иначе это нарушение уголовной статьи, и те будут обвинены по статье об экстремизме», — пояснила знаменитость в соцсети.

Семья Юлии до сих пор приходит в себя после произошедшего. Артистка пояснила, что мошенники пытались запугать подростка, внушая ей, что разглашение информации родителям может привести к серьезным последствиям для родственников. При этом актриса подчеркнула, что ее дочь не склонна к панике, однако ситуация все равно оказалась для нее тяжелой.

Как отметила Пересильд, она не раз обсуждала с детьми тему телефонного мошенничества, однако злоумышленники зачастую действуют настолько убедительно, что могут запутать даже взрослых. В данном случае девочка отделалась испугом.

Актриса воспитывает двух дочерей от народного артиста России, режиссера Алексея Учителя. Ее старшая дочь, 16-летняя Анна, строит актерскую карьеру и планирует досрочно окончить школу с последующим поступлением в вуз, о чем ранее писал 5-tv.ru. Младшая Мария пока не определилась с выбором профессии, хотя у нее тоже уже есть опыт съемок в кино.

