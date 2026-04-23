«Отходим от шока»: мошенники пытались обманом запугать дочь Юлии Пересильд

Мария Гоманюк
Злоумышленники связались с подростком, представились сотрудниками правоохранительных органов и убедили ее в необходимости поучаствовать в неком расследовании.

Юлия Пересильд: мошенники угрожали моей дочери Марии последствиями для семьи

Заслуженная артистка России Юлия Пересильд рассказала, что ее младшая дочь Мария стала целью мошенников. Об этом написало издание 7Дней.ru.

Инцидент произошел, когда актриса находилась на длительных съемках и не могла оперативно контролировать ситуацию.

По ее словам, злоумышленники связались с 13-летней Машей, представились сотрудниками правоохранительных органов и убедили девочку, что ей необходимо участвовать в неком расследовании. Аферисты оказывали психологическое давление на подростка, требовали от нее постоянно выходить на связь, сообщать о своих действиях. При этом они запрещали школьнице рассказывать о происходящем родителям, угрожая уголовной ответственностью.

«Отходим от шока. <…> Целых 18 часов мою Машу терроризировали террористы, рассказывая ей, что нельзя ни в коем случае сообщать о них родителям, иначе это нарушение уголовной статьи, и те будут обвинены по статье об экстремизме», — пояснила знаменитость в соцсети.

Семья Юлии до сих пор приходит в себя после произошедшего. Артистка пояснила, что мошенники пытались запугать подростка, внушая ей, что разглашение информации родителям может привести к серьезным последствиям для родственников. При этом актриса подчеркнула, что ее дочь не склонна к панике, однако ситуация все равно оказалась для нее тяжелой.

Как отметила Пересильд, она не раз обсуждала с детьми тему телефонного мошенничества, однако злоумышленники зачастую действуют настолько убедительно, что могут запутать даже взрослых. В данном случае девочка отделалась испугом.

Актриса воспитывает двух дочерей от народного артиста России, режиссера Алексея Учителя. Ее старшая дочь, 16-летняя Анна, строит актерскую карьеру и планирует досрочно окончить школу с последующим поступлением в вуз, о чем ранее писал 5-tv.ru. Младшая Мария пока не определилась с выбором профессии, хотя у нее тоже уже есть опыт съемок в кино.

+10° Атмосферное давление 755 мм рт. ст.
Относительная влажность 25%
75.00
0.41 87.97
0.20
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 23 апреля, для всех знаков зодиака

Последние новости

19:29
Хотел стать историком, но творил историю сам: жизнь и смерть Алексея Пиманова
19:23
Почти 30 лет рядом: коллега Алексея Пиманова рассказал о его характере
19:12
Путин поручил обеспечить бесперебойную работу жизненноважных сервисов во время отключения интернета
18:54
«С ужасом узнал»: Эдгард Запашный о смерти Алексея Пиманова
18:51
Гендиректор МИЦ «Известия» Тюлин выразил соболезнования в связи со смертью Пиманова
18:50
Ночная профилактика: как дефицит сна провоцирует онкологические заболевания

Сейчас читают

Умер ведущий программы «Человек и закон» Алексей Пиманов
Не поладила со свекровью: 27-летняя бывшая «Мисс Вселенная» убита в Мексике
Архив из тысячи файлов: учитель 17 лет тайно снимал школьниц под юбками
В списке на прибавку: кому повысят пенсию и как изменится график выплат в мае 2026

Интересные материалы

Троица 2026: что можно и нельзя делать, как нужно молиться
❤️Любовный гороскоп на май 2026 для знаков зодиака — видео
🪐Гороскоп на май 2026 года для всех знаков зодиака — видео
👩Лунный гороскоп денежных стрижек на май 2026 — видео