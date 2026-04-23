Стали известны исполнители главных ролей в новой «Полиции Майами»

Культовый сериал выходил на телевидении с 1984 по 1990 год.

Кто сыграет в новом фильме Полиция Майами

Фото: Кадр из сериала «Полиция Майами», реж.: Дон Джонсон, 1984 – 1989г.

Майкл Б. Джордан и Остин Батлер сыграют в фильме «Полиция Майами»

В новом фильме по мотивам известного сериала «Полиция в Майами» сыграют голливудские актеры Майкл Б. Джордан и Остин Батлер. Об этом сообщает Deadline.

Картина получит другое название — Miami Vice ’85. Режиссером проекта выступит Джозеф Косински, известный по таким работам как «Дело храбрых», «Топ Ган: Мэверик» и «F1». Дэн Гилрой написал сценарий на основе работ Энтони Ерковича. Фильм выйдет в прокат 6 августа 2027 года. 

Известно, что Miami Vice ’85 вдохновлен первым сезоном телесериала, выходившего с 1984 по 1990 год. По сюжету все события происходят в середине 1980-х годов в Майами, а главными героями являются Джеймс «Сонни» Крокетт и и Рикардо «Рико» Таббс — они оба работают в полиции и расследуют сложные преступления. Их персонажей воплотили Дон Джонсон и Филипп Майкл Томас. В 2006 году по мотивам сериала вышел фильм «Полиция Майами. Отдел нравов», где главные роли исполнили Колин Фаррелл и Джейми Фокс.

