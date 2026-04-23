Песков: Россия вносит вклад в борьбу с топливным кризисом

Россия обеспечит интересы Казахстана после прекращения поставок его нефти в Германию по трубопроводу «Дружба». Об этом сегодня заявил Дмитрий Песков. Кроме того, официальный представитель Кремля объяснил, что Москва делает для недопущения хаоса на мировом топливном рынке.

«В настоящий момент, вы знаете, мы свой вклад в эту стабилизацию цен и минимизацию последствий кризиса для энергетической области глобальной вносим. Россия продолжает поставки нефти. Спрос растет, количество предлагаемой нефти на рынке не растет, а наоборот сокращается», — заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что член финской национально-консервативной партии «Альянс свободы» Армандо Мема заявил о невозможности помочь Украине через санкции против России. По его словам, одобрение 20-го пакета ограничений и кредита в размере 90 миллиардов евро не повлияют на обстановку на Украине.

Политик призвал европейские страны вернуться к экспорту российских энергоресурсов, чтобы преодолеть энергетический кризис и остановить рост цен, который может вызвать недовольство среди граждан и массовые протесты.

