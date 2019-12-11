Два пилота погибли в результате крушения вертолета Ми-28 под Краснодаром

По предварительным данным, оба пилота, находившиеся в потерпевшем крушение Ми-28 в Краснодарском крае, погибли. В настоящий момент медики направляются к месту ЧП.

Майора и замкомандира Руслана К. обнаружили в кабине без признаков жизни, подполковника, заместителя командира полка по летной подготовке Александра С. нашли рядом с воздушным судном.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Ми-28 разбился в двух километрах от взлетно-посадочной полосы.

В день происшествия проходили учебно-тренировочные полеты. Был сильный туман, и экипаж принял решение сажать вертолет на резервной площадке, однако случилась трагедия.