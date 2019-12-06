  1. Пятый канал
  4. Меладзе и Джанабаева развенчали миф о проблемах в семье

Меладзе и Джанабаева развенчали миф о проблемах в семье

, 7:22 | Анастасия Игонина Фото 155

Супруги рука об руку появились на светском мероприятии, несмотря на слухи о разладе между ними.

Фото: ТАСС / Антон Новодережкин

Валерий Меладзе и Альбина Джанабаева развеяли слухи о кризисе в их отношениях. Пара вместе вышла в свет, буквально сияя от счастья.

Совместно артисты посетили церемонию вручения премии «Виктория». Для выхода в свет Меладзе выбрал строгий черный костюм. Джанабаева остановилась на наряде того же цвета — на ней было обтягивающее платье с небольшим шлейфом и открытыми плечами.

Общаясь с прессой и гостями мероприятия, пара без стеснения наслаждалась обществом друг друга. Как сообщает издание Teleprogramma.pro, корреспондент которого также присутствовал на церемонии, Альбина и Валерий даже держались за руки.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Валерий Меладзе и Альбина Джанабаева выпустили первый совместный трек.

Читайте также

+6° Атмосферное давление 744 мм рт. ст.
Относительная влажность 81%
63.81
-0.38 70.72
-0.39
Гороскоп на 6 декабря: растущая Луна в Овне подтолкнет на решительные действия

Последние новости

8:29
В Совфеде решили создать общую систему оплаты труда учителей
8:21
«Не одна беременность была»: Татьяна Егорова о трагедии в отношениях с Андреем Мироновым
8:13
США расширили санкции против России из-за киберпреступлений
8:05
Рита Дакота призналась, что в ее гардеробе нет одежды «нормального человека»
7:56
В чебоксарской детской больнице матерей с грудничками размещают в коридоре
7:49
Три человека погибли в ДТП на трассе Тюмень — Ханты-Мансийск

Сейчас читают

Гороскоп на 6 декабря: растущая Луна в Овне подтолкнет на решительные действия
Ксения Собчак рассказала, почему сменила имя сыну
Рейтинг алкоголиков по знаку зодиака: кому точно не стоит употреблять спиртное?

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Анастасия Волочкова: биография и лучшие фото из Инстаграма
Новый год 2020 — как встречают в России
🌟 Ольга Бузова: биография звезды [песни и фото]
🌟 Сергей Зверев: полная биография и фото [про сына тоже]