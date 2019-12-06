Меладзе и Джанабаева развенчали миф о проблемах в семье

Валерий Меладзе и Альбина Джанабаева развеяли слухи о кризисе в их отношениях. Пара вместе вышла в свет, буквально сияя от счастья.

Совместно артисты посетили церемонию вручения премии «Виктория». Для выхода в свет Меладзе выбрал строгий черный костюм. Джанабаева остановилась на наряде того же цвета — на ней было обтягивающее платье с небольшим шлейфом и открытыми плечами.

Общаясь с прессой и гостями мероприятия, пара без стеснения наслаждалась обществом друг друга. Как сообщает издание Teleprogramma.pro, корреспондент которого также присутствовал на церемонии, Альбина и Валерий даже держались за руки.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Валерий Меладзе и Альбина Джанабаева выпустили первый совместный трек.