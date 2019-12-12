Масштабные учения сотрудников МЧС прошли в нескольких регионах России

Масштабные учения сотрудников МЧС прошли одновременно в нескольких российских регионах. По легенде, в Краснодарском крае спасатели тушили мощный пожар. В Новороссийском морском порту пробоину получил нефтеналивной танкер, вспыхнул огонь.

С ним боролись несколько сотен человек. Привлекли более 60 единиц техники, 13 морских судов и воздушное судно. В то же время, на трассе в сторону Крыма образовался шестикилометровый дорожный затор. Там, по замыслу учений, необходимо было организовать пункты обогрева, питания и заправки техники для водителей и пассажиров около тысячи транспортных средств.

Похожие сценарии разыграли в Новгородской и Тверской областях. Там, в крупных ЧС были и пострадавшие. Их транспортировали в больницу на вертолетах. По словам организаторов, участники масштабных учений справились хорошо. Впрочем, еще есть над чем поработать.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что прогремела серия взрывов при тушении пожара на заводе в Екатеринбурге.