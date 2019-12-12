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  4. Захарова рассказала об изменении тона Украины в переговорах

Захарова рассказала об изменении тона Украины в переговорах

, 9:48 | Ниса Мурзанаева Видео 98

Представитель МИД РФ отметила трансформацию поведения украинской делегации после встречи «нормандской четверки».

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Фото, видео: ТАСС/Гердо Владимир, Метцель Михаил, Никольский Алексей

Об изменении в подходе Киева к переговорам заявила официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова. По мнению дипломата, тональность диалога с украинской стороной трансформировалось во время встречи лидеров «нормандской четверки».

«Можно просто ориентироваться на их публичные заявления и на их действия. Изменилась, в принципе, не только тональность, но, как мне кажется, и, наверное, подход — я не могу даже поставить это под сомнение», — сказала Захарова в эфире федерального канала.

Представитель МИД РФ также отметила, что украинские дипломаты «начали оперировать правовыми терминами» и «идти в русле сочетания различных сегментов общества».

Встреча «нормандской четверки» (Россия, Франция, Германия, Украина) состоялась 9 ноября в Париже.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, о чем договорились лидеры «нормандской четверки».

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