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Владимир Путин поздравил Жириновского с грядущим юбилеем ЛДПР

, 16:06 Эфирная новость 35

13 декабря партии, возглавляемой Владимиром Жириновским, исполнится 30 лет.

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Фото, видео: РИА Новости / Владимир Астапков; 5-tv.ru

Президент Владимир Путин встретился с лидером ЛДПР Владимиром Жириновским и поздравил его с предстоящим юбилеем партии. 13 декабря ее члены будут отмечать свое 30-летие.

«Хочу вас поблагодарить за все, что вы делаете для развития страны и в Государственной думе, и в парламенте страны, и в текущей работе. Я знаю, что вы всегда сами лично выступаете с патриотических позиций. Могут быть споры по поводу того, как добиться тех результатов, тех целей, которые мы перед собой ставим, но я знаю, что вы искренне стремитесь к тому, чтобы страна жила лучше, была крепче, чувствовала себя увереннее и люди жили в более комфортных условиях», — сказал президент РФ.

Владимир Жириновский поблагодарил президента и рассказал ему о развитии ЛДПР и о том, чего удалось достичь за 30 лет.

Об итогах уходящего года, который был объявлен Годом Театра, Владимир Путин пообщался с актером, режиссером и председателем Союза театральных деятелей Александром Калягиным. Он рассказал президенту, чем живет сегодня сценическое искусство, и какая работа была проведена в минувшие месяцы. Напомню, в течение года по всей стране прошли более двух с половиной тысяч масштабных мероприятий.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Жириновский ответил на обман россиян с зарубежными стиральными порошками.

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