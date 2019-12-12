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Три человека пострадали при пожаре на авианесущем крейсере «Адмирал Кузнецов»

, 12:00 | Карина Бернтгольц Видео 58

По предварительным данным, площадь возгорания выросла до 600 квадратных метров.

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Фото, видео: РИА Новости / Павел Львов; 5-tv.ru

При пожаре на авианесущем крейсере «Адмирал Кузнецов», по предварительным данным, пострадали три человека. Пламя вспыхнуло в энергоотсеке судна во время сварочных работ в доке в Мурманске. Как стало известно 5-tv.ru, площадь возгорания на данный момент увеличилась до 600 квадратных метров.

По предварительным данным, в момент инцидента на «Адмирале Кузнецове» работали более 400 человек, об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные судостроительного завода «Звездочка». Работники были эвакуированы.

В ликвидации происшествия задействованы силы и средства двух управлений МЧС в Заполярье.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что судьба одного человека остается неизвестной после пожара на авианесущем крейсере «Адмирал Кузнецов» в Мурманске.

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