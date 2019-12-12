Три человека пострадали при пожаре на авианесущем крейсере «Адмирал Кузнецов»

При пожаре на авианесущем крейсере «Адмирал Кузнецов», по предварительным данным, пострадали три человека. Пламя вспыхнуло в энергоотсеке судна во время сварочных работ в доке в Мурманске. Как стало известно 5-tv.ru, площадь возгорания на данный момент увеличилась до 600 квадратных метров.

По предварительным данным, в момент инцидента на «Адмирале Кузнецове» работали более 400 человек, об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные судостроительного завода «Звездочка». Работники были эвакуированы.

В ликвидации происшествия задействованы силы и средства двух управлений МЧС в Заполярье.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что судьба одного человека остается неизвестной после пожара на авианесущем крейсере «Адмирал Кузнецов» в Мурманске.