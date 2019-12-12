  1. Пятый канал
  4. Начался розлив коллекционного вина «Херес Массандра» с этикеткой Крымского моста

Начался розлив коллекционного вина «Херес Массандра» с этикеткой Крымского моста

, 13:30 | Ниса Мурзанаева Видео 40

Лимитированная серия появится в продаже 24 декабря.

Смотрите также:

Закрыть

Фото, видео: ТАСС / Мальгавко Сергей; 5-tv.ru

Начался розлив лимитированной коллекции вина «Херес Массандра» с этикеткой «Крымский мост». Об этом сообщили на винном комбинате «Массандра».

«Сегодня знаменательный день, мы выпускаем серию „Крымский мост“, приуроченную к открытию железнодорожной части Крымского моста. Это для нас гордость. Херес „Массандра“ уникальное вино. Ура, открытию Крымского моста!» — сказала инженер- технолог предприятия Мария Белякова.

Для розлива по коллекционным бутылкам завод «Массандра» предоставил свои самые знаменитые вина: «Мускат белый Красного камня» и «Херес Массандра».

Вино с этикетками, на которых изображен Крымский мост, начнут продавать в магазинах виноделен-участниц акции 24 декабря. В проекте, посвященному празднованию открытия железнодорожной части переправы, участвуют винные заводы «Массандра», «Новый свет», «Шато Тамань», «Инкерман» и «Фаногория».

Большинство виноделен уже разлили и подготовили к реализации по 19 тысяч бутылок. Такое количество выбрано неслучайно, ведь протяженность Крымского моста составляет 19 километров.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что последнюю партию шампанского «Крымский мост» разлили по бутылкам.

Читайте также

-1° Атмосферное давление 761 мм рт. ст.
Относительная влажность 80%
63.57
-0.01 70.46
0.07
Гороскоп на 12 декабря: Полнолуние — неблагоприятная пора для новых начинаний

Последние новости

13:46
Число пострадавших при пожаре на авианесущем крейсере возросло до девяти
13:34
Коптер снял пожар на авианесущем крейсере «Адмирал Кузнецов» — видео
13:30
Начался розлив коллекционного вина «Херес Массандра» с этикеткой Крымского моста
13:24
«Уже вышла»: Любовь Толкалина прокомментировала слухи о замужестве дочери
13:02
Видео с палубы авианесущего крейсера «Адмирал Кузнецов», где случился пожар
12:59
«Фигура — огонь!»: Шарлиз Терон появилась на красной дорожке в дерзком платье

Сейчас читают

Гороскоп на 12 декабря: Полнолуние — неблагоприятная пора для новых начинаний
Рыбы! Гороскоп на каждый месяц 2020 года: финансовое и сексуальное предсказания
Прирожденные неудачники: Представителям каких знаков зодиака не везет больше всех

Новости СМИ2

Интересные материалы

Анастасия Волочкова: биография и лучшие фото из Инстаграма
Новый год 2020 — как встречают в России
🌟 Ольга Бузова: биография звезды [песни и фото]
🌟 Сергей Зверев: полная биография и фото [про сына тоже]