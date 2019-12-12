Начался розлив коллекционного вина «Херес Массандра» с этикеткой Крымского моста

Начался розлив лимитированной коллекции вина «Херес Массандра» с этикеткой «Крымский мост». Об этом сообщили на винном комбинате «Массандра».

«Сегодня знаменательный день, мы выпускаем серию „Крымский мост“, приуроченную к открытию железнодорожной части Крымского моста. Это для нас гордость. Херес „Массандра“ уникальное вино. Ура, открытию Крымского моста!» — сказала инженер- технолог предприятия Мария Белякова.

Для розлива по коллекционным бутылкам завод «Массандра» предоставил свои самые знаменитые вина: «Мускат белый Красного камня» и «Херес Массандра».

Вино с этикетками, на которых изображен Крымский мост, начнут продавать в магазинах виноделен-участниц акции 24 декабря. В проекте, посвященному празднованию открытия железнодорожной части переправы, участвуют винные заводы «Массандра», «Новый свет», «Шато Тамань», «Инкерман» и «Фаногория».

Большинство виноделен уже разлили и подготовили к реализации по 19 тысяч бутылок. Такое количество выбрано неслучайно, ведь протяженность Крымского моста составляет 19 километров.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что последнюю партию шампанского «Крымский мост» разлили по бутылкам.