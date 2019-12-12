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Коптер снял пожар на авианесущем крейсере «Адмирал Кузнецов» — видео

, 13:34 | Карина Бернтгольц Эксклюзивное видео 29

Как видно на кадрах, возле судна небо окутано дымом. По предварительным данным, в результате ЧП пострадали шесть человек.

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Фото, видео: РИА Новости / Евгений Епанчинцев; 5-tv.ru

В распоряжении 5-tv.ru появилось видео с коптера, на котором запечатлен пожар на авианесущем крейсере «Адмирал Кузнецов». Как видно на эксклюзивных кадрах, небо вокруг судна заполонил густой дым.

По предварительным данным, корабль загорелся из-за сварочных работ. В момент инцидента он находился на мурманском судостроительном заводе «Звездочка». Площадь возгорания составила 600 квадратных метров.

По информации 5-tv.ru, в результате пожара пострадали шесть человек. Один из них находится в тяжелом состоянии.

В ликвидации происшествия задействованы силы и средства двух управлений МЧС в Заполярье.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что после пожара на авианесущем крейсере «Адмирал Кузнецов» в Мурманске все работники были эвакуированы.

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