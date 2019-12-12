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Число пострадавших при пожаре на авианесущем крейсере возросло до девяти

, 13:46 | Карина Бернтгольц Эксклюзивное видео 6

По предварительным данным, возгорание на судне «Адмирал Кузнецов» в Мурманске локализовано.

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Фото, видео: РИА Новости / Сергей Ещенко; 5-tv.ru

Число пострадавших при пожаре на авианесущем крейсере «Адмирал Кузнецов», по предварительным данным, увеличилось до девяти человек. Ранее сообщалось о том, что травмы получили шестеро.

По предварительным данным, причиной возгорания стали сварочные работы, проводимые на корабле. Согласно последним данным, площадь пожара составила 600 квадратных метров. По информации ТАСС, сейчас он уже локализован. К ликвидации возгорания были привлечены силы и средства двух управлений МЧС в Заполярье.

В пресс-службе Министерства промышленности и торговли РФ сообщили, что ситуация с пожаром на авианесущем крейсере находится на контроле у главы ведомства Дениса Мантурова.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что после пожара на авианесущем крейсере «Адмирал Кузнецов» в Мурманске все работники были эвакуированы.

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