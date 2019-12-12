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Грузинская оппозиция протестует у здания парламента в Тбилиси

, 15:10 Эфирная новость 19

Акция протеста сопровождается стычками с полицией.

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Фото, видео: Reuters / Irakli Gedenidze; 5-tv.ru

В центре Тбилиси сегодня жарко. Оппозиция и активисты молодежных гражданских движений с утра собрались на митинг у грузинского парламента, где запланировано голосование по выбору членов Верховного суда.

Акция сопровождается стычками с полицией. Уже задержаны не менее 12 участников протеста. По некоторым данным, среди них есть два оппозиционных лидера.

Митинг продолжается. Группы агрессивно настроенных активистов блокировали все входы и выходы в парламент.

Волнения недовольных не утихают в грузинской столице. Ранее 5-tv.ru сообщал, что участники массовой акции протеста в Тбилиси заблокировали здание правительства.

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