Грузинская оппозиция протестует у здания парламента в Тбилиси

В центре Тбилиси сегодня жарко. Оппозиция и активисты молодежных гражданских движений с утра собрались на митинг у грузинского парламента, где запланировано голосование по выбору членов Верховного суда.

Акция сопровождается стычками с полицией. Уже задержаны не менее 12 участников протеста. По некоторым данным, среди них есть два оппозиционных лидера.

Митинг продолжается. Группы агрессивно настроенных активистов блокировали все входы и выходы в парламент.

Волнения недовольных не утихают в грузинской столице. Ранее 5-tv.ru сообщал, что участники массовой акции протеста в Тбилиси заблокировали здание правительства.