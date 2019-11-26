Участники массовой акции протеста в Тбилиси заблокировали здание правительства

Обстановка у здания парламента в Тбилиси этой ночью накалилась до предела.

Полицейские применили водометы, чтобы разогнать участников акции протеста. Задержаны около 30 манифестантов. Еще трое пострадали. Сейчас в центре города ситуацию удалось взять под контроль. Там восстановлено движение транспорта.

Впрочем, по словам оппозиционеров, они не сдадутся и продолжат пикетирование. Активисты намерены сделать все, чтобы сорвать заседание правительства. В эти минуты к площади у здания стягиваются люди, требующие отставки действующей власти.

А накануне манифестанты сорвали ужин президенту Грузии. Они окружили ресторан, в котором находилась Саломе Зурабишвили. Покинуть здание она смогла только после того, как полиция выставила оцепление.

Между тем бывший президент Грузии Михаил Саакашвили заявил, что готов возглавить народное восстание. Он назвал себя солдатом нынешней борьбы и призвал оппозицию к полной мобилизации.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что оппозиция в Грузии не сдается и планирует новые акции.