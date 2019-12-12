Госдума приняла закон о возврате курилок в аэропортах

Госдума в третьем чтении приняла законопроект о курилках в аэропортах. Автором поправки в 2017 году выступил Сергей Боярский, предложивший добавить в закон об охране здоровья граждан пункт о том, что курение допускается в специально выделенных изолированных помещениях.

Закон позволит в транзитных зонах воздушных гаваней обустроить курительные комнаты. Согласно принятым поправкам, они будут непрозрачными.

Долгое время против возвращения курилок в аэропорты выступал Минздрав. В ведомстве считают, что это будет способствовать увеличению количества курильщиков и росту числа заболеваний, обусловленных потреблением сигарет.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Минздрав предложил открывать в аэропортах не более двух курилок.