Минздрав предложил открывать в аэропортах не более двух курилок

Минздрав России предложил внести поправки в законопроект о возвращении курительных комнат в аэропорты. Как сообщают «Известия» со ссылкой на документ, ведомство намерено регламентировать количество курилок в воздушной гавани и их местонахождение.

Согласно поправкам, разработанным министерством, в каждом аэропорту должно быть не более двух подобных комнат, причем располагаться они должны в изолированных помещениях с непрозрачными стенами. Это необходимо для того, чтобы другие пассажиры не видели дымящих. Комнаты рекомендуется оборудовать вентиляционными системами.

В Минздраве также отметили, что курилки должны быть максимально удалены от пунктов предполетного досмотра и от путей следования пассажиров к выходам на посадку и к выходам из аэропорта. На данный момент работа над поправками в законопроект еще не завершена.

Госдума планирует принять во втором и третьем чтениях законопроект, который возвращает возможность курения в специально отведенных местах в аэропортах.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что грозит россиянам за курение на балконах и лоджиях.