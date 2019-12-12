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«Отвечаем не задумываясь»: Варнава устроила тестирование подписчиков

, 15:22 | Анастасия Игонина Фото 1 220

Комедиантка приготовила для фолловеров опрос, который поможет составить представление о них.

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Фото, видео: Instagram @kativarnava

Екатерина Варнава устроила тотальную проверку своих поклонников. На своей странице в Instagram артистка провела тест на предпочтения, заявив, что после этого она «поймет все» о своих фанатах.

Звезда Comedy Woman поинтересовалась тем, как ее фолловеры относятся к своему телу и лицу, предпочитают они чай или кофе и какие закуски ее почитатели выбирают к вину. Также Варнаве было любопытно, какой вид отдыха в приоритете у пользователей — «оторваться» на концерте или провести время в кино.

Instagram @kativarnava

Помимо этого актриса задала еще несколько вопросов о вкусах юзеров. Опрос Екатерина сопроводила собственным селфи в белом свитере с принтом в виде розовых фламинго и голубых пальм.

Подписчики принялись активно отвечать на вопросы теста. Многие, как выяснилось, совершенно не против совмещать несколько вариантов ответа в большинстве пунктов.

Ранее 5-tv.ru писал о том, как Екатерина Варнава отпраздновала свое 35-летие.

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