  1. Пятый канал
  4. «Я переполнена эндорфинами»: Варнава показала фанатам, как отпраздновала юбилей

«Я переполнена эндорфинами»: Варнава показала фанатам, как отпраздновала юбилей

, 16:07 | Валентин Черников Фото 864

Звезда Comedy Woman развлекла подписчиков снимками, на которых развлекается в свойственной ей манере.

Смотрите также:

Закрыть

Фото, видео: Instagram @kativarnava

Фотографии с вечеринки Екатерины Варнавы повеселили ее поклонников в Instagram. 9 декабря звезде Comedy Woman исполнилось 35. Юмористка выложила снимки с празднования дня рождения, на которых запечатлена во всем своем великолепии. Именинница веселится до упаду и заряжает гостей позитивной энергией. У самой виновницы торжества, судя по фото, этой энергии хоть отбавляй.

«Без тени сомнения… я переполнена эндорфинами. Спасибо, друзья!» — написала в посте Варнава.

Instagram @kativarnava

Фанатам особенно понравился восьмой по счету кадр, где Екатерина то ли изображает Брюса Ли, то ли отплясывает канкан. В любом случае трюк, проделанный в длинном манто и на высоких каблуках, восхитил фолловеров. 

Публикация забавных фото запустила очередную волну поздравлений Варнавы с юбилеем. А внешний вид актрисы удостоился отдельных похвал. Екатерину сравнили с Царевной-лебедью и диснеевской принцессой.

«Восьмое фото — шедевр»;

«Вы нереальная мадмуазель, не останавливайтесь на достигнутом!»

«Смотрю и думаю: взрослая женщина, а такая „дурашка“. Как же хорошо, что можно быть тем, кто ты есть на самом деле! За позитив по жизни! Без него скучно жить», — откликнулись подписчики.

Ранее 5-tv.ru писал, что Варнава оригинально поздравила себя с юбилеем.

Читайте также

63.57
-0.01 70.46
0.07
Звезды знают: Где можно встретить свою идеальную вторую половинку?

Последние новости

16:30
«Вам тут 70?»: Хилькевич напугала фанатов фото с седыми волосами и морщинами на лице
16:22
Минтруд напомнил чиновникам о запрете дарить и получать подарки
16:07
«Я переполнена эндорфинами»: Варнава показала фанатам, как отпраздновала юбилей
15:57
В ДНР обвинили Киев в фальсификации текста коммюнике по итогам саммита в Париже
15:45
Илья Авербух представит в Петербурге яркое ледовое шоу «Морозко»
15:40
Евгений Петросян прокомментировал слухи о своей женитьбе

Сейчас читают

Гороскоп на 11 декабря: растущая Луна добавит сил и бодрости
Алкогольный гороскоп: какой вы напиток по знаку зодиака?
«Каждый раз наряд все лучше и лучше!»: Орбакайте в изумрудном платье напомнила об еще одной стороне своего таланта

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Анастасия Волочкова: биография и лучшие фото из Инстаграма
Новый год 2020 — как встречают в России
🌟 Ольга Бузова: биография звезды [песни и фото]
🌟 Сергей Зверев: полная биография и фото [про сына тоже]