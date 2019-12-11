«Я переполнена эндорфинами»: Варнава показала фанатам, как отпраздновала юбилей

Фотографии с вечеринки Екатерины Варнавы повеселили ее поклонников в Instagram. 9 декабря звезде Comedy Woman исполнилось 35. Юмористка выложила снимки с празднования дня рождения, на которых запечатлена во всем своем великолепии. Именинница веселится до упаду и заряжает гостей позитивной энергией. У самой виновницы торжества, судя по фото, этой энергии хоть отбавляй.

«Без тени сомнения… я переполнена эндорфинами. Спасибо, друзья!» — написала в посте Варнава.

Instagram @kativarnava

Фанатам особенно понравился восьмой по счету кадр, где Екатерина то ли изображает Брюса Ли, то ли отплясывает канкан. В любом случае трюк, проделанный в длинном манто и на высоких каблуках, восхитил фолловеров.

Публикация забавных фото запустила очередную волну поздравлений Варнавы с юбилеем. А внешний вид актрисы удостоился отдельных похвал. Екатерину сравнили с Царевной-лебедью и диснеевской принцессой.

«Восьмое фото — шедевр»;

«Вы нереальная мадмуазель, не останавливайтесь на достигнутом!»

«Смотрю и думаю: взрослая женщина, а такая „дурашка“. Как же хорошо, что можно быть тем, кто ты есть на самом деле! За позитив по жизни! Без него скучно жить», — откликнулись подписчики.

Ранее 5-tv.ru писал, что Варнава оригинально поздравила себя с юбилеем.