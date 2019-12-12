Элегантная Валерия вместе с Пригожиным посетили концерт Эмина

Валерия в очередной раз восхитила поклонников своим цветущим видом. Артистка поделилась новыми снимками на своей странице в Instagram.

Как отметила звезда, вместе с мужем Иосифом Пригожиным они посетили концерт певца Эмина. На выступление, посвященное приближающемуся дню рождения артиста, пришли больше 600 человек — по мнению Валерии, в зале были только те, кто «искренне ценит и любит» этого исполнителя, сообщает издание «Дни.ру».

Instagram @valeriya

На фото сама артистка позирует в темной кожаной юбке, светлой свободной блузе и черном пиджаке. Образ завершает небрежная укладка и ослепительная улыбка. Фолловеры Валерии отметили, что их любимая певица выглядит великолепно.

«Валерия, у вас очень красивая улыбка!»

«Вы бесподобной красоты!»

«Красотка!» — восхищены фолловеры.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Валерия удивила поклонников модным образом в леопардовой шубе.