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  4. Элегантная Валерия вместе с Пригожиным посетили концерт Эмина

Элегантная Валерия вместе с Пригожиным посетили концерт Эмина

, 23:18 | Анастасия Игонина Фото 145

Поклонники артистки восхитились чувством стиля и природным обаянием звезды.

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Фото, видео: Instagram @valeriya

Валерия в очередной раз восхитила поклонников своим цветущим видом. Артистка поделилась новыми снимками на своей странице в Instagram.

Как отметила звезда, вместе с мужем Иосифом Пригожиным они посетили концерт певца Эмина. На выступление, посвященное приближающемуся дню рождения артиста, пришли больше 600 человек — по мнению Валерии, в зале были только те, кто «искренне ценит и любит» этого исполнителя, сообщает издание «Дни.ру».

Instagram @valeriya

На фото сама артистка позирует в темной кожаной юбке, светлой свободной блузе и черном пиджаке. Образ завершает небрежная укладка и ослепительная улыбка. Фолловеры Валерии отметили, что их любимая певица выглядит великолепно.

«Валерия, у вас очень красивая улыбка!»

«Вы бесподобной красоты!»

«Красотка!» — восхищены фолловеры.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Валерия удивила поклонников модным образом в леопардовой шубе.

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