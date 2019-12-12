«Роскошная кошечка»: Модный «лук» Валерии в леопардовой шубе оценили юзеры

Валерия — не только талантливая певица, но и активный блогер в соцсети Instagram. За ее жизнью, мыслями и модными образами следят свыше 2,5 миллиона человек.

На новом снимке певица сидит в роскошном кожаном салоне автомобиля. Валерия выбрала модный «лук», состоящий из экстравагантной шубы и тонких колготок с пестрым принтом. К сожалению, непонятно какой наряд скрывается под верхней одеждой знаменитости.

Валерия призналась, что леопардовый «лук» она выбрала для съемок новогоднего шоу.

«А мы едем снимать красивейшую новогоднюю сказку. На площадке действительно царит волшебство: костюмы, декорации и бонусом — невероятно смешной сценарий», — написала певица.

Instagram @valeriya

Ее образ оценили даже звездные коллеги по сцене.

«Круть! Очень идет», — написала Анна Нетребко.

Фанаты не остались в стороне и одарили Валерию восхищенными комментариями.

«18-летняя красавица»

«Оставайтесь такой красоткой подольше»

«Роскошная кошечка», — игриво написал один из подписчиков.

Ранее 5-tv.ru писал, что сын Валерии, проходящий реабилитацию после ДТП, решил покататься на лыжах.