В этнографическом музее Петербурга открылась уникальная выставка, посвященная айнам

К загадкам народов прошлого можно прикоснуться в Российском этнографическом музее, где открылась выставка, посвященная культуре айнов. Их называют — «люди ниоткуда».

Ян Воскресенский приоткроет завесу.

Пышные шевелюры и густые бороды. Антропологи не перестают удивляться редким кадрам, на которых успели запечатлеть древнейший народ — айнов — перед тем как они практически полностью исчезли. Несколько тысячелетий эти люди жили обособленно на краю земли. Но только сейчас начинают открывать свои тайны.

В один момент их культура оказалось под запретом. Эти костюмы, инструменты уцелели благодаря российским исследователям, которые наведались к древним людям больше века назад. А уже в наши дни ученые смогли воссоздать главный ритуал айнского народа — праздник медведя.

«Ловили маленького медвежонка, его выращивали, женщины вскармливали своим молоком. Мишку ждала печальная участь — в него стреляли специальными стрелами. Вот у нас показана стрела.

Только после сурового ритуала племя могло рассчитывать на хороший улов. Рыба не только кормила островных людей, но и одевала.

«Носили одежду из рыбьих кож. Она была осенняя. Осенне-летняя. Можно было использовать в качестве плаща», — добавляет Карапетова.

После череды насильственных переселений людям, которые жили благодаря морю, запретили рыбачить. Непривычный к земле народ едва не вымер от голода. В Японии под запрет попало все, что могло бы указывать на айнское происхождение — от одежды до татуировок. А в Советском Союзе айнов исключили из списка народов Крайнего Севера.

Только в 90-е годы эти экспонаты стали доступны для исследователей. Их даже свозили в Японию — показать потомкам айнов, которые начали забывать свои традиции.

«Они видели в экспонатах предков, что создано руками предков. И у них проснулось самосознание и даже айны говорили — я вот дочку назвала айнским именем», — поясняет заведующая отделом этнографии народов Сибири и Дальнего Востока Российского этнографического музея Валентина Горбачева.

Теперь айны заново открывают собственное бездонное прошлое.

То, что в запасниках этнографического музея в Санкт-Петербурге сохранилось наследие древнейшего народа, стало настоящим открытием для науки и нынешних потомков островитян. Современные айны не представляют себя в таких роскошных нарядах — хотя шили их из крапивы, а островные дамы скрашивали суровую жизнь драгоценными украшениями. Такие ожерелья передавали от матери к дочери из поколения в поколение.

В Японии осознали трагедию, которой обернулось насильственное приобщение древнего народа к современной жизни. Теперь там собираются открыть культурный центр, посвященный айнам. И первым делом просят показать в нем именно эту экспозицию из Петербурга.