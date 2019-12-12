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Видео: пожар на крейсере «Адмирал Кузнецов» удалось локализовать

, 20:35 Эфирная новость 52

Авианесущий крейсер вспыхнул во время ремонта в доке 12 декабря.

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Фото, видео: Министерство обороны РФ; 5-tv.ru

Количество пострадавших при пожаре на крейсере «Адмирал Кузнецов» возросло до 12 человек. О судьбе троих ничего не известно, сообщают информагентства со ссылкой на экстренные службы Мурманска. К этому часу огонь локализован на площади в 120 квадратных метров.

По словам представителей завода «Звездочка», где судно стоит на ремонте, причиной возгорания мог стать человеческий фактор. Огонь вспыхнул в трюме первого энергоблока во время проведения сварочных работ. В пресс-службе завода сообщили, что на момент возгорания на авианосце находились более четырехсот человек.

По словам главы Объединенной судостроительной корпорации Алексея Рахманова, пострадавших среди гражданских специалистов завода нет. Однако, как сообщают информагентства со ссылкой на территориальное подразделение центра медицины катастроф — пострадали шесть человек, один из них находится в тяжелом состоянии. Но это предварительная информация. Сейчас на месте работают экстренные службы. Туда также приехал губернатор Мурманской области Андрей Чибис.

Ранее 5-tv.ru публиковал видео пожара с палубы «Адмирала Кузнецова».

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