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Владимир Зеленский выступил за изменение условий Минских соглашений

, 0:44 | Нюра Незванова 56

По совам лидера Незалежной, многое поменялось с момента подписания документа.

Фото: www.globallookpress.com /Zygimantas gedvila via www.imago

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал о желании внести изменения в условия Минских соглашений в вопросе контроля границ. По словам лидера Незалежной, документ был подписан четыре года назад, и за это время многое поменялось.

«Мы понимаем, что не мы, как команда подписывали Минск, но мы как власть должны выполнять условия, на которые пошла власть в те времена <…> Но я уверен, что некоторые вещи мы можем изменить и будем менять», — сказал Зеленский в эфире 1+1».

По его словам, Киев надеется установить контроль на юго-востоке страны, там где проходит граница с Россией, до начала выборов в Донбассе.

Кроме этого Зеленский заявил, что у Порошенко и его окружения очень много грехов, и никто не знает, при каких условиях происходило подписание «Минска-2».

Во время «нормандского саммита», прошедшего 9 декабря в Париже, Владимир Путин подчеркнул, что Минские соглашения предусматривают сначала проведение выборов.

Участники «нормандской четверки», куда входит Россия, Германия, Украина и Франция, подписали итоговое коммюнике, где подтвердили приверженность Минским соглашениям. Однако позже появилась информация, что в Киеве планируют подготовить поправки до следующей встречи в «нормандском формате». По мнению полпреда России Бориса Грызлова, планы Киева могут только осложнить ситуацию в Донбассе.

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