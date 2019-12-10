В Париже должна начаться пресс-конференция по итогам переговоров «нормадской четверки». Обсуждали мирное урегулирование на востоке Украины. Лидеры России, Германии, Франции и Украины перевели целую серию переговоров, и в четвером, и в формате тет-а тет, в частности впервые прошла личная встреча Владимира Путина и Владимира Зеленского.

О том, как шли переговоры, какая есть информация об их ходе, смотрите в видеосюжете.

Утро в Париже началось со штурма Елисейского дворца. Журналисты пытались первыми пробиться во двор резиденции главы Пятой республики.

Макрон встретил Путина легкими объятиями. И почти под руку проводил под своды своей резиденции. Перед «нормандским форматом», общались один на один: Путин с Меркель, Макрон с Зеленским. Потом поменялись. Журналистов, правда, на эти встречи решили не пускать. Ни одного видеокадра, не сняли даже личные операторы лидеров. Все это время в пресс-центре показывали пустой зал «Мюрат». «Нормандская четверка» появилась в нем на полтора часа позже, чем планировалось.

Зеленского пропустили первым. Тот даже немного растерялся. И чуть не занял за столом место Владимира Путина.

Такой казус мог бы стоить ему политической карьеры. Поэтому, обнаружив свой стул, Зеленский стал жадно пить воду. Владимир Путин явно попытался успокоить коллегу, а потом подсказывал как вести себя перед журналистами.

Собственно, это все, что удалось увидеть журналистам. Дальше встречу закрыли для прессы. И будут ли приняты решения, которые приблизят юго-восток Украины к миру, пока не понятно. Первая встреча лидеров «четверки» в Минске в 2015 году продолжалась 17 часов.

Тогда были приняты решения, которые должны были закончить гражданскую войну на Украине. Вот только Киев до сих пор не торопится их выполнять. На Донбассе все также неспокойно. Хотя состоялся, и обмен пленными, и отвод тяжелого вооружения от линии соприкосновения, но и в столице Незалежной теперь не лучше.

Радикалы грозят Зеленскому майданом, если он подпишет сегодня соглашения, которые их не устроят.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что первая двусторонняя встреча Путина и Зеленского завершилась в Париже.