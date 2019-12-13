Российский боксер Давид Аванесян защитил титул чемпиона Европы среди профессионалов в полусреднем весе. Поединок состоялся в Барселоне и завершился нокаутом испанца Хосе дель Рио в первом раунде, сообщает ТАСС.

Отныне в активе Давида Аванесяна 26 побед, 14 из которых нокаутом, три поражения и одна ничья.

Его соперник Хосе дель Рио за свою карьеру одержал 29 побед, в том числе семь нокаутом, девять раз потерпел поражение и один бой завершил ничьей.

Отмечается, что Давид Аванесян с 2009 года выходил на ринг только в России. С 2014 года боксер проводит бои за границей, и в настоящее время проживает в Великобритании.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что российские боксеры отказались ехать без национального флага на Олимпиаду в Токио.