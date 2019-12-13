  1. Пятый канал
  4. Российский боксер Давид Аванесян защитил титул чемпиона Европы

Российский боксер Давид Аванесян защитил титул чемпиона Европы

, 3:17 | Василий Заика Видео 13

Спортсмен в первом раунде поединка, состоявшегося в Барселоне, отправил соперника в нокаут.

Смотрите также:

Закрыть

Фото, видео: Instagram @avanesyan_david

Российский боксер Давид Аванесян защитил титул чемпиона Европы среди профессионалов в полусреднем весе. Поединок состоялся в Барселоне и завершился нокаутом испанца Хосе дель Рио в первом раунде, сообщает ТАСС.

Отныне в активе Давида Аванесяна 26 побед, 14 из которых нокаутом, три поражения и одна ничья.

Его соперник Хосе дель Рио за свою карьеру одержал 29 побед, в том числе семь нокаутом, девять раз потерпел поражение и один бой завершил ничьей.

Отмечается, что Давид Аванесян с 2009 года выходил на ринг только в России. С 2014 года боксер проводит бои за границей, и в настоящее время проживает в Великобритании.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что российские боксеры отказались ехать без национального флага на Олимпиаду в Токио.

Читайте также

+1° Атмосферное давление 755 мм рт. ст.
Относительная влажность 86%
63.23
-0.34 70.43
-0.03
Гороскоп на 13 декабря: Убывающая Луна — время для принятия сложных решений

Последние новости

3:17
Российский боксер Давид Аванесян защитил титул чемпиона Европы
3:02
Гороскоп на 13 декабря: Убывающая Луна — время для принятия сложных решений
2:44
Украинская полиция назвала «основную версию» убийства журналиста Шеремета
2:26
«Это было очень тяжело»: Модель Анна Лисовская рассказала о жизни в СИЗО
2:05
Лидеры ЕС приняли политическое решение о продлении на полгода санкций против РФ
1:51
«Конец связи»: Диана Арбенина анонсировала премьеру «кодекса чести поэта»

Сейчас читают

Девочку-подростка похитили и изнасиловали на окраине Петербурга
ТОП-3 недорогих кулинарных шедевра на Новый 2020 год
Оригинальный и простой гарнир к новогоднему столу: картофель со свеклой

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Анастасия Волочкова: биография и лучшие фото из Инстаграма
Новый год 2020 — как встречают в России
🌟 Ольга Бузова: биография звезды [песни и фото]
🌟 Сергей Зверев: полная биография и фото [про сына тоже]