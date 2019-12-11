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Российские боксеры отказались ехать без национального флага на Олимпиаду в Токио

, 10:50 | Ниса Мурзанаева Видео 85

Спортсмены добиваются права выступать под российским флагом через суды.

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Фото, видео: www.globallookpress.com / Oleksiy Maksymenko? Martin Poole; РИА Новости / Алексей Витвицкий, Евгений Одиноков; Известия / Андрей Эрштрем

Российская сборная по боксу не будет участвовать в Олимпиаде в Токио, если спортсменам не предоставят возможность выступать под национальным флагом. Об этом РИА Новости рассказал генеральный секретарь Федерации бокса РФ Умар Кремлев.

«Для нас самое главное, чтобы наши боксеры выступали под флагом России и звучал наш гимн. Без этого нет смысла в участии», — заявил Кремлев.

По его словам, Федерация бокса России через суды добивается того, чтобы спортсмены выступали под российским флагом на Олимпийских играх в Токио в 2020 году.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Исполком WADA на четыре года лишил Россию права участвовать в Олимпиадах. Принять участие в Олимпийских играх смогут только спортсмены, не причастные к допинговым скандалам. Им позволят выступать под нейтральным флагом.

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