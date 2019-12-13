Кто и зачем хочет взять под опеку скульптуру знаменитого зайца у Петропавловской крепости

В Петербурге решают судьбу зайца Арсения. Эта скульптура уже давно стала негласной визитной карточкой Северной столицы.

Считается, что, если бросить к его лапам монету, можно схватить удачу за хвост. Туристам городская легенда пришлась по душе. И деньги к скульптуре у Петропавловской крепости потекли рекой.

Только за год железный заяц зарабатывает около миллиона рублей. Тут же нашлись желающие взять бесхозный памятник под свою опеку.

Иван Уваров продолжит.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что в Карелии заложили камень в основание мемориальной часовни в честь Александра Невского.