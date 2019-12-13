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Кто и зачем хочет взять под опеку скульптуру знаменитого зайца у Петропавловской крепости

, 7:44 Эфирная новость 13

Сотни туристов ежедневно на удачу бросают к ногам железного ушастого монетки. По подсчетам краеведа Сергея Лебедева, в день получается около трех тысяч рублей.

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Фото, видео: РИА Новости / Алексей Даничев, 5-tv.ru

В Петербурге решают судьбу зайца Арсения. Эта скульптура уже давно стала негласной визитной карточкой Северной столицы.

Считается, что, если бросить к его лапам монету, можно схватить удачу за хвост. Туристам городская легенда пришлась по душе. И деньги к скульптуре у Петропавловской крепости потекли рекой.

Только за год железный заяц зарабатывает около миллиона рублей. Тут же нашлись желающие взять бесхозный памятник под свою опеку.

Иван Уваров продолжит.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что в Карелии заложили камень в основание мемориальной часовни в честь Александра Невского.

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