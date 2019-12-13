Легендарный «КАМАЗ» отмечает полувековой юбилей

Легендарный «КАМАЗ» готовится отметить юбилей. 13 сентября всемирно известному Камскому автомобильному заводу исполняется 50 лет.

Грузовик со сложной историей. Дитя сразу нескольких стран, прародителем его стал канадский автомобиль, который затем превратился в разработку московского ЗИЛ, а уж потом в известный всем «КАМАЗ».

Сегодня «КАМАЗ» не только один из спортивных символов России, но и полигон для конструкторских идей. Раллийный автомобиль не имеет ничего общего с серийными, но именно от них берут систему качества, внедряемую на производстве.

В Набережных Челнах пройдут праздничные мероприятия — поздравить работников предприятия приедет президент Путин.

Полвека в пути — и всегда первые — вся история «КАМАЗа» — от простого грузовика до современного беспилотника — смотрите в репортаже Станислава Григорьева.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что «КАМАЗ» празднует 50 лет со дня создания.