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  4. Названы имена спортсменов года по версии Минспорта РФ

Названы имена спортсменов года по версии Минспорта РФ

, 7:55 Эфирная новость 13

Антон Чупков и Инна Дериглазова получили премию в номинации «Гордость России» в категории «Спортсмен года» и «Спортсменка года».

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Фото, видео: rusathletics.info, 5-tv.ru

Стали известны имена лауреатов Национальной премии Минспорта РФ.

Инна Дериглазова стала лучшей среди женщин. Шестикратная чемпионка мира по фехтованию, олимпийская чемпионка, в этом году на чемпионате мира она сумела завоевать сразу две золотые медали. Стала победителем Гран-При. Таких успехов до нее не добивался ни один российский фехтовальщик.

Лучшим спортсменом среди мужчин стал пловец Антон Чупков. На прошедшем чемпионате мира он стал самым быстрым на планете на дистанции 200 метров брассом.

В этой дисциплине наград российские пловцы не получали уже много лет.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что сборная России поднялась на пьедестал почета Международной автомобильной федерации.

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