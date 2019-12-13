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Звезда «Полицейского с Рублевки» высказалась о постельных сценах в кино

, 9:46 | Мия Субботина 1 956

Актриса Рина Гришина, которая по сюжету играет роль капитана Рыбкиной, рассказала о съемках в популярном сериале.

Фото: Instagram @rinagrishina

Звезда сериала «Полицейский с Рублевки» Рина Гришина рассказала о том, как относится к постельным сценам в кино, пишет Teleprogramma.pro.

Рина снимается в кино с 13 лет, но большая известность пришла к ней после съемок в сериалах «Кухня» и «Отель Элеон». Звезда признается, что даже помнит тот вечер, когда почувствовала себя популярной.

«Вдруг в Instagram начали люди подписываться каждую секунду, и мне пришлось даже отключить уведомления. Потом пошла вторая волна после третьего сезона „Полицейского с Рублевки“. Люди начали на улицах узнавать, подходить. Мне очень приятно, что все знают мое имя, и не называют Рыбкиной при встрече», — отметила она.

Актриса призналась, что спокойно относится к обнажению в кадре. Девушка готова согласиться на роль, если даже придется раздеться.

«Мы сейчас закончили снимать сериал „Око“, там у меня были такие сцены. Я к постельным сценам отношусь спокойно, если они оправданы по истории, и без них нельзя. Особенно, когда доверяешь людям, которые их снимают, и понимаешь, что все будет красиво и органично», — сказала артистка.

Instagram @rinagrishina

Также девушка поделилась тем, с какими сложностями пришлось столкнуться в ходе съемок. К примеру, она не умеет водить машину.

«Мне помогали каскадеры, дублеры, это было довольно смешно. Я, если честно, много времени провожу на сиденье пассажира, и столько всего успеваю сделать, что мне не очень хочется терять это время и сидеть за рулем», — отметила Гришина.

Помимо съемок в кино и сериалах актриса занимается международным фестивалем короткого метра Moscow Shorts. Помогает ей развивать проект румынский режиссер Алекс Настою, с которым она встречается.

«Это наше детище, и когда я не в кадре, я занимаюсь фестивалем. Показы проходят каждый месяц в кинотеатре „Космос“, и работы у меня очень много», — говорит Рина.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что звезда «Полицейского с Рублевки» показала кольцо, похожее на обручальное.

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