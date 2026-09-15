Патрушев предрек исчезновение Польши в случае начала конфликта с Россией

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Лилия Килячкова
Лилия Килячкова 27 0

Помощник президента указал, что РФ применит весь арсенал имеющихся у нее сил и средств.

Польша перестанет существовать за 2-3 дня в случае нападения

Фото: www.globallookpress.com/Attila Husejnow

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Помощник президента России Николай Патрушев заявил, что Польша может прекратить существование как государство за несколько дней в случае начала военных действий против России. Об этом он сказал в интервью aif.ru, комментируя высказывания главы польского МИД Радослава Сикорского.

Ранее Сикорский заявил в Киеве, что в случае нападения России Польша якобы смогла бы разгромить Москву благодаря военному превосходству. Патрушев, отвечая на вопрос о словах польского министра, заявил, что тот, по его мнению, недооценивает возможности российских вооруженных сил.

Помощник российского лидера также раскритиковал заявления представителей польского руководства о восстановлении влияния страны и создании «санитарного кордона» против России. По его словам, Варшава должна учитывать исторический опыт и последствия возможного противостояния.

Патрушев отметил, что в ходе специальной военной операции Россия не задействует весь имеющийся потенциал. По его утверждению, в случае прямого военного столкновения Москва использует все доступные силы и средства.

«Говоря о военном превосходстве Польши над Россией, Сикорский, по всей видимости, не осознает, что в случае вступления Польши в военные действия против России наша страна применит весь арсенал имеющихся у нее сил и средств, и польская государственность прекратит свое существование за два-три дня», — заявил Патрушев.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что депутат Госдумы Михаил Шеремет отреагировал на высказывания главы МИД Польши Радослава Сикорского о возможной победе над Россией. Парламентарий назвал заявления польского министра нелепыми и заявил, что подобные высказывания являются проявлением антироссийской риторики.

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