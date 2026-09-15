«Дойдет до женщин»: Лавров о мобилизации на Украине

Сергей Лавров уверен, что скоро на Украине начнется женская мобилизация

Украина может начать принудительно отправлять на фронт женщин. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров на круглом столе «Украинский кризис. Юридическая агрессия Запада», который прошел при участии российских дипломатов.

«Вы наблюдаете, я надеюсь, регулярно трансляцию ситуаций, которые показывают деятельность так называемых „людоловов“ — тех, кто отлавливает на улицах Киева и других украинских городов людей, молодых людей, да и не очень молодых людей и затаскивает их в транспортные средства для насильственной отправки на фронт. Без всяких повесток, без всякой официальной мобилизации. Я не сомневаюсь, что скоро дело и до женщин дойдет», — высказался министр.

Отдельно Лавров заявил, что насильственная отправка людей в зону боевых действий нарушает их право на жизнь. Это право закреплено в международных документах.

Глава российского МИД также заявил, что на Украине ограничивают деятельность независимых политиков и права русскоязычных жителей в языковой и культурной сферах.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что президент России Владимир Путин прокомментировал сообщения о якобы готовящейся в стране мобилизации.

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