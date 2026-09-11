Философ современности: цитаты Ольги Бузовой взорвали соцсети
К постам телеведущей не остались равнодушными звезды и бренды.
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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Ольга Бузова публикует мудрые цитаты на своей странице в соцсети
Цитаты шоу-дивы Ольги Бузовой становятся все более популярны в соцсети Threads*. Певица пишет их в своем профиле, обычно это одно-два предложения с «мудрым» посылом.
Некоторые из них выглядят так:
«Если человек твой — он твой. А если не твой — значит, не твой»;
«Как жаль, что сегодня завтра уже будет вчера»;
«Никакие мысли не стоят того, чтобы их думать».
Под постом с первой цитатой уже больше двух тысяч ответов. В комментариях пользователи, в числе которых известные артисты и бренды, отреагировали с не менее искрометным юмором.
«А если твой, но думает, что не твой, хотя твой?» — спросил заслуженный артист России Дима Билан.
«Глубокая мысль», — резюмировал народный артист РФ Григорий Лепс.
«Если человек Цой — он Виктор, а если не Виктор — значит, Анита», — написал один из пользователей.
«Если айфон твой — он твой. А если не твой — значит, в кредит», — поучаствовал в обсуждении белорусский банк.
На данной платформе у Бузовой более 100 миллионов подписчиков.
Ранее 5-tv.ru рассказывал об опасениях певицы, связанных с внезапно подхваченной простудой.
Лучшее из мира шоу-бизнеса — от Пятого канала в мессенджере МАКС.
* — принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской и террористической организацией, ее деятельность запрещена на территории страны.
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