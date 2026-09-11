Философ современности: цитаты Ольги Бузовой взорвали соцсети

Ольга Бузова публикует мудрые цитаты на своей странице в соцсети

Цитаты шоу-дивы Ольги Бузовой становятся все более популярны в соцсети Threads*. Певица пишет их в своем профиле, обычно это одно-два предложения с «мудрым» посылом.

Некоторые из них выглядят так:

«Если человек твой — он твой. А если не твой — значит, не твой»;

«Как жаль, что сегодня завтра уже будет вчера»;

«Никакие мысли не стоят того, чтобы их думать».

Под постом с первой цитатой уже больше двух тысяч ответов. В комментариях пользователи, в числе которых известные артисты и бренды, отреагировали с не менее искрометным юмором.

«А если твой, но думает, что не твой, хотя твой?» — спросил заслуженный артист России Дима Билан.

«Глубокая мысль», — резюмировал народный артист РФ Григорий Лепс.

«Если человек Цой — он Виктор, а если не Виктор — значит, Анита», — написал один из пользователей.

«Если айфон твой — он твой. А если не твой — значит, в кредит», — поучаствовал в обсуждении белорусский банк.

На данной платформе у Бузовой более 100 миллионов подписчиков.

Ранее 5-tv.ru рассказывал об опасениях певицы, связанных с внезапно подхваченной простудой.

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