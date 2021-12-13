Как знаки зодиака «отжигают» на новогодних корпоративах, и кто точно опозорится

Совсем скоро наступит Новый год, полным ходом идет подготовка к праздничным корпоративам. Однако астрологи утверждают — некоторым сотрудникам лучше остаться дома, потому что не все знаки зодиака созданы для шумных компаний, пишет Lisa.ru.

Овен

Представители этого знака приходят на тусовку, чтобы хорошо покушать и выпить. Буквально через пару часов после начала торжества Овны становятся готовы к любым приключениям. Алкоголь действует на них так, что они совершенно перестают чувствовать страх и ответственность за что-либо. Утром им даже не стыдно, но не из-за отсутствия совести, а потому что они просто ничего не помнят.

Телец

Либо вообще откажутся идти на корпоратив, либо не будут на нем пить. Дело в том, что под воздействием спиртного представители данного знака зодиака полностью теряют контроль над собой. Вытворять всякие ужасы и позориться перед начальством Тельцам не очень хочется. С абсолютной уверенностью можно сказать — они чинно попрощаются с коллегами, приедут домой и уж там-то уйдут в настоящий отрыв.

Близнецы

Настоящие массовики-затейники. Благодаря им напьются даже те, кто до этого вообще не брал в рот ни капли. Эти ребята организуют для коллег дикие пляски и самые безбашенные конкурсы. Опасаться стоит только одного — из-за Близнецов светский вечер может плавно перетечь в несколько дней настоящего разгула. Однако в этом есть свои плюсы — будет, что вспомнить.

Рак

Представители этого знака зодиака приходят на праздник, чтобы покрасоваться в своем идеальном наряде и… подсматривать за коллегами. Они будут внимательно наблюдать за тем, кто и как себя ведет. Будут вести подсчет выпитого и съеденного. Им доставит удовольствие следить за общим порядком и обнаружить, как кто-то из сотрудников опозорился в пьяном угаре.

Лев

Праздник обойдет этих карьеристов стороной. Во время всеобщего веселья Львы предпочитают решать рабочие вопросы и налаживать деловые связи. Весь вечер представители этого знака будут находиться либо рядом с руководством, либо строя заговоры против него. Пить они будут только для вида. Домой Львы уедут довольными собой, ведь будут уверены — повышение уже не за горами.

Дева

Коллегам придется приложить усилие, чтобы уговорить Дев прийти на новогодний корпоратив. Согласившись, представители этого знака поначалу будут только угнетать атмосферу вечера, сидя тихонько в уголке. Однако буквально через час после начала Девы ворвутся в шумную компанию и начнут исполнять такие кульбиты, что помнить их будут долгие годы. И им совсем не будет стыдно за канкан, исполненный на столе у директора. Просто они считают себя идеальными сотрудниками, и уверены — их никогда не уволят.

Весы

Представители этого знака с нетерпением ждут корпоратива. Они не устраивают на празднике откровенного дебоша и просто хорошо отдыхают. Весы мечтают сделать нечто такое, что произведет на их коллег неизгладимое впечатление. И если утром в мессенджере им придет сообщение вроде: «Ну, ты даешь, красавчик!» — Весы будут просто счастливы.

Скорпион

Эти ребята после корпоратива обязательно приведут одного из коллег противоположного пола к себе домой. Можно быть уверенными в том, что на празднике они с кем-нибудь поцелуются или устроят жаркие танцы. На утро Скорпионы могут почувствовать некоторую неловкость. Однако в следующем году поступят точно также.

Стрелец

На корпоративе Стрельцы будут исключительно веселиться. Если им удастся найти единомышленника, то никто на празднике не будет скучать — шуткам и приколам не будет конца.

Козерог

Представители этого знака очень боятся опозориться перед коллегами. Они практически не будут пить. Внутреннее ощущение ответственности заставит их помочь с уборкой после праздника и рассадить всех по такси.

Водолей

Будут всех бесить тем, что вообще не напиваются. Ощущая себя настоящими корреспондентами, Водолеи будут внимательно следить за происходящим и отмечать все детали. Не дай ,оже, кому-то перед ними опозориться и попасть впросак. Водолеи запомнят смешной эпизод на всю жизнь и во всех красках расскажут о нем на утро самому «отличившемуся».

Рыбы

Они будут ждать корпоратива также сильно, как сам Новый год. Рыбы выберут лучший наряд и отправятся на праздник в замечательном настроении. Вот только под конец торжества грусть и тоска завладеют их чувствительной душой. Рыбы уедут с праздника ни с кем не попрощавшись, а дома будут жаловаться на ужасный мир своему пушистому коту.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, какие пять знаков зодиака в ближайшие пять лет будут купаться в счастье.