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Один человек погиб в результате взрыва жилого дома в Германии

, 13:01 | Ниса Мурзанаева Фото 85

Порядка 100 детей эвакуированы из расположенного неподалеку детского сада.

Фото: Twitter @Polizei_MD

Один человек погиб в результате взрыва дома в немецком городе Бланкенбург. Об этом сообщает полиция. В то же время, по данным телеканала MDR, всего в результате ЧП погибли восемь человек, еще 25 получили ранения.

Спасатели эвакуировали расположенный неподалеку от места происшествия детский сад. Из здания выведены около 100 детей.

Взрыв произошел рано утром. На месте работают сотрудники правоохранительных органов и спасатели (в общей сложности более 160 человек). Полиция не исключает, что количество жертв может возрасти.

В настоящий момент пятиэтажный жилой дом полностью эвакуирован. Очевидцы рассказывают, что над зданием кружат медицинские вертолеты.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что произошел взрыв в жилом доме в немецком Бланкенбурге.

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