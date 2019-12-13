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  4. В Кургане жильцы аварийного дома пригласили мэра пожить с ними

В Кургане жильцы аварийного дома пригласили мэра пожить с ними

, 16:31 Эфирная новость 43

Привлекательное предложение уставшие от неустроенности люди изложили в видеообращении.

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Фото, видео: ТАСС / Мальгавко Сергей; 5-tv.ru

В Кургане жильцы одного из аварийных домов пригласили к себе мэра. Не просто посмотреть, а пожить. Привлекательное предложение уставшие от неустроенности люди изложили в видеообращении.

Причем градоначальника просят поторопиться. Рядом строится мост и жители боятся, что их дом не выдержит такого соседства и рухнет.

Люди также возмущены, что аварийный дом исключили из программы расселения ветхого жилья после того, как в бюджете не нашлось денег на новые квартиры.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что ветхие дома в России предложили ремонтировать за счет граждан.

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