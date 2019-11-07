Ветхие дома в России предложили ремонтировать за счет граждан

Ветхие дома в России собираются ремонтировать за счет самих жильцов. С таким предложением выступили в Минстрое и уже сегодня эту тему обсудят в Госдуме. Речь идет о фонде с износом больше 70%. Поддерживать здания планируется до тех пор, пока специальная комиссия окончательно не признает их аварийными.

Размер взносов будет зависеть от общей стоимости работ. В случае необходимости, дополнительные средства выделят из региональных бюджетов. Впрочем, по мнению некоторых экспертов, все это может обернуться «деньгами выброшенными на ветер». Рано или поздно отслужившие «свой век» дома расселить в любом случае придется.

Ранее 5-tv.ru сообщал жителям ветхого жилья в Свердловской области предложили переселиться в барак.