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Скончался известный архитектор-реставратор Владимир Рахманов

, 17:30 | Игорь Рязов 75

Специалист-практик в области деревянного зодчества более 20 лет занимался восстановлением Преображенской церкви в Кижах.

Фото: www.globallookpress.com / Pascal Deloche Pascal Deloche

Известный архитектор и реставратор Владимир Рахманов скончался в Санкт-Петербурге. Об этом сообщается на сайте музея-заповедника «Кижи».

Владимир Рахманов более 20 лет работал над реставрацией Преображенской церкви на острове Кижи. Один из самых больших и сложных деревянных храмов на Земле имеет более ста тысяч различных элементов. Проект по его восстановлению не имел аналогов в мировой практике. Последние работы в рамках него были заверены 15 ноября. Владимир Рахманов скончался 11 декабря.

«Владимира Степановича не стало. Он был наш мастер Нестор. Не было, нет, и не будет такого <…>. Глубочайшие знания сочетались в нем с потрясающей смелостью и свободой мысли, поэтому он с легкостью брал высоты, непреодолимые для подавляющего большинства», — говорится об архитекторе в некрологе.

Там же отмечается, что Владимир Рахманов был одним из самых авторитетных знатоков русской деревянной архитектуры. Санкт-Петербург обязан ему, в частности, сохранением подлинного вида дачи Гаусвальда и Каменноостровского театра. Также специалист работал над сохранением шедевров российского зодчества на Валааме.

Ранее 5-tv.ru также сообщал о смерти после тяжелой болезни актрисы Екатерины Дуровой — дочери Льва Дурова.

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