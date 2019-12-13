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После тяжелой болезни скончалась дочь Льва Дурова

, 13:50 | Ниса Мурзанаева Видео 461

Актриса театра на Малой Бронной Екатерина Дурова ушла из жизни в возрасте 60 лет.

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Фото, видео: ТАСС / Геодакян Артем; РИА Новости / Сергей Кузнецов, Екатерина Чеснокова, Александр Поляков

После тяжелой продолжительной болезни скончалась дочь Льва Дурова. Актриса театра на Малой Бронной Екатерина Дурова ушла из жизни в возрасте 60 лет.

В пресс-службе театра подтвердили смерть актрисы и сказали, что о месте и времени церемонии прощания сообщат позже.

Екатерина Дурова родилась в семье двух актеров — Льва Дурова и Ирины Кириченко. На киноэкране артистка дебютировала в 1977 году, будучи еще студенткой. Звезда сыграла в молодежном фильме «Школьный вальс». Популярность и любовь зрителей знаменитости принесла главная роль в кинокартине «Фантазии Фарятьева».

В течение карьеры Екатерина Дурова сыграла в фильмах около 30 ролей. Среди них: «Дульсинея Тобосская», «Бриллианты для Джульетты», «Кровавая барыня» и другие. На счету актрисы также участие в более чем 20 театральных постановках. В 2005 году звезда была удостоена звания Заслуженной артистки Российской Федерации.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что скончалась звезда фильма «Фантазии Фарятьева».

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