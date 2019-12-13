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«Мне очень страшно»: Экс-супруга хоккеиста Зайцева с ужасом ждет вердикта суда

, 16:01 | Сергей Зеленский Видео 143

13 декабря решается вопрос, с кем будут жить две малолетние дочери Маргариты Готовцевой и спортсмена.

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Фото, видео: Instagram @margo__ruby

Экс-супруга защитника канадского хоккейного клуба Ottawa Senators Маргарита Готовцева с ужасом ждет вердикта суда о том, с кем будут жить двое их маленьких дочерей.

Заседание проходит 13 декабря. Перед его началом Готовцева выложила в Instagram ролик, в котором поделилась своими эмоциями.

«Сегодня очень важный для меня день. День Надежды. Конечно, я прекрасно понимаю, что силы наши сейчас с Никитой не совсем равны. У него с самого начала была очень мощная поддержка: и денежная, и ресурсная, а я могла надеяться только на своих дочек, близких людей и адвокатов. И в какой-то момент у меня начали отнимать все», — сказала она.

Маргарита вновь напомнила, что двух- и четырехлетнюю Софию и Веру похитили, и она не видела детей уже три недели.

Instagram @margo__ruby

Девушка также обвинила своих предыдущих адвокатов в том, что все это время те работали на семью Зайцевых, которые и стремятся забрать детей к себе. За три дня до заседания Рита обнаружила, что в материалах дела нет никаких документов с ее стороны.

«Но я борюсь…борюсь одна, у меня нет таких денег и связей как у семьи Никиты. Я борюсь за детей, а не за деньги, я и так ему уже все отдала, что он не забрал сам. Неужели нельзя просто нормально договориться? Отдать мне дочек, и забирать их, когда будет свободным от игр и тренировок? Сегодня может наступить день, после которого я больше никогда не увижу моих малышек. Это страшно. Мне очень страшно…», — резюмировала Готовцева.

Накануне Маргарита Готовцева сменила адвоката, который рассказал 5-tv.ru подробности разбирательства между бывшими супругами относительно того, с кем будут жить дети.

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