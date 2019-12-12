«Ситуация страшная»: Адвокат экс-супруги хоккеиста Зайцева подтвердила пропажу детей

Адвокат экс-супруги защитника канадского хоккейного клуба Ottawa Senators Маргариты Готовцевой Марина Дубровская охарактеризовала ситуацию после бракоразводного процесса между ними как «страшную». Накануне очередного судебного заседания в эксклюзивном интервью 5-tv.ru юрист подтвердила исчезновение двух дочерей, о местонахождении которых Маргарите неизвестно уже две недели.

Бывшая жена хоккеиста Никиты Зайцева ранее разместила в соцсетях ролик, на котором некие мужчины в центре Москвы посреди белого дня забирают ее двух- и четырехлетнюю дочерей. Адвокат дала понять, что детей, вероятно, похитили родственники спортсмена.

«Мы должны показать суду, что от матери сейчас детей скрывают, и если будет вынесено решение в пользу отца, то возможно мать их вообще никогда не увидит, как это происходит последние две недели», — рассказала юрист.

Соответствующее заявление было подано в столичные правоохранительные органы.

«Завтра у нас будет рассматриваться определение места жительства детей и алименты. И отец, и мать в этом процессе сначала определят, с кем будут дети, а после этого кому-то из них назначат алименты. Никита требует с Маргариты одну треть, и Маргарита заявляет зеркальные требования», — пояснила она.

Дубровская также прокомментировала попавшие в сеть кадры, на которых Маргарита в своем доме романтически проводит время с неким молодым человеком. При этом видеокамера была установлена втайне от нее. Адвокат подчеркнула, что и ее подзащитная, и бывший муж уже давно живут каждый своей жизнью, а вести скрытую съемку частной жизни противозаконно.

Юрист обратила внимание, что по непонятной пока причине весь том полон документов, которые предоставляла противоположная сторона — Зайцева.

«380 страниц абсолютнейшего доказательства того, что Никита — чемпион, хороший человек», — отметила она.

Дубровская подчеркнула, что в деле нет ни одной бумаги, защищающей Маргариту — «нет даже банальных вещей: справки об отсутствии судимости, из психоневрологического диспансера и так далее».

Ранее Никита Зайцев потребовал суд обязать свою экс-супругу Маргариту Готовцеву отдать ему двоих общих детей и выплачивать на них алименты. 28-летний спортсмен — профессиональный российский хоккеист, заслуженный мастер спорта России, играл в составе взрослой сборной РФ.