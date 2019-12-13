Страдающий от тяжелой болезни Вячеслав Зайцев появился на публике

Модельер Вячеслав Зайцев, несколько лет страдающий от болезни Паркинсона, вышел на публику впервые за долгое время. Его увидели на презентации ежегодного календаря фонда «Русский силуэт» Татьяны Михалковой — супруги режиссера Никиты Михалкова.

Известный кутюрье был одет в модный черный костюм. На его голове красовалась шляпа, а на груди — традиционный медальон. Зайцев выглядел великолепно.

К нему тут же сбежались гости мероприятия. Модельеру активно задавали вопросы, но из-за болезни ему было тяжело говорить, и ответы получались очень тихими, пишет сайт KP.RU.

Тогда слово взяла Татьяна Михалкова. Она рассказала, что дружит с Вячеславом Михайловичем уже полвека. Ранее Татьяна Евгеньевна работала у него моделью.

С помощью близких Зайцев все-таки смог ответить на ряд вопросов. В частности, о решении проблем с Домом моды, который ранее чуть не закрылся.

«Все, все друзья помогают. Очень много, никто не остался равнодушным», — сказал кутюрье.

Он добавил, что собирается праздновать Новый год в подмосковной деревне Каблуково вместе с семьей. На вопрос о здоровье его помощники ответили, что 81-летний мэтр также планирует отпраздновать 100-летний юбилей.

В октябре 5-tv.ru сообщал, что у Вячеслава Зайцева могут отобрать Дом моды из-за больших долгов. Позже сообщалось, что неизвестный подделал доверенность от имени знаменитого модельера.