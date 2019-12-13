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  4. Страдающий от тяжелой болезни Вячеслав Зайцев появился на публике

Страдающий от тяжелой болезни Вячеслав Зайцев появился на публике

, 22:45 | Игорь Рязов 48

Модельер рассказал, что решить проблемы Дома моды ему помогли неравнодушные друзья.

Фото: ТАСС / Савостьянов Сергей

Модельер Вячеслав Зайцев, несколько лет страдающий от болезни Паркинсона, вышел на публику впервые за долгое время. Его увидели на презентации ежегодного календаря фонда «Русский силуэт» Татьяны Михалковой — супруги режиссера Никиты Михалкова.

Известный кутюрье был одет в модный черный костюм. На его голове красовалась шляпа, а на груди — традиционный медальон. Зайцев выглядел великолепно.

К нему тут же сбежались гости мероприятия. Модельеру активно задавали вопросы, но из-за болезни ему было тяжело говорить, и ответы получались очень тихими, пишет сайт KP.RU.

Тогда слово взяла Татьяна Михалкова. Она рассказала, что дружит с Вячеславом Михайловичем уже полвека. Ранее Татьяна Евгеньевна работала у него моделью.

С помощью близких Зайцев все-таки смог ответить на ряд вопросов. В частности, о решении проблем с Домом моды, который ранее чуть не закрылся.

«Все, все друзья помогают. Очень много, никто не остался равнодушным», — сказал кутюрье.

Он добавил, что собирается праздновать Новый год в подмосковной деревне Каблуково вместе с семьей. На вопрос о здоровье его помощники ответили, что 81-летний мэтр также планирует отпраздновать 100-летний юбилей.

В октябре 5-tv.ru сообщал, что у Вячеслава Зайцева могут отобрать Дом моды из-за больших долгов. Позже сообщалось, что неизвестный подделал доверенность от имени знаменитого модельера.

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