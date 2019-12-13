Юных участников проекта «Мой первый бизнес» в Петербурге учили играть на бирже

В Петербурге прошла финальная презентация проектов конкурса «Мой первый бизнес». В нем школьники представляют свои идеи, а помогают им профессионалы. Участникам рассказали как придумывать стартапы, зарабатывать стартовый капитал и даже играть на фондовых биржах.

Авторы самых успешных проектов получат ценные призы и дополнительные баллы при поступлении в вузы. Конкурс проводится в рамках президентской платформы «Россия страна возможностей» и нацелен на поддержку молодежного предпринимательства.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, кто принял участие в финальной презентации проектов участников конкурса «Мой первый бизнес» в Петербурге.