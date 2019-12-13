  1. Пятый канал
  4. Юных участников проекта «Мой первый бизнес» в Петербурге учили играть на бирже

Юных участников проекта «Мой первый бизнес» в Петербурге учили играть на бирже

, 20:46 Эфирная новость 35

Конкурс проходит в рамках президентской платформы «Россия страна возможностей» и нацелен на поддержку молодежного предпринимательства.

Смотрите также:

Закрыть

Фото, видео: ВКонтакте @konkurs_my_first_business; 5-tv.ru

В Петербурге прошла финальная презентация проектов конкурса «Мой первый бизнес». В нем школьники представляют свои идеи, а помогают им профессионалы. Участникам рассказали как придумывать стартапы, зарабатывать стартовый капитал и даже играть на фондовых биржах.

Авторы самых успешных проектов получат ценные призы и дополнительные баллы при поступлении в вузы. Конкурс проводится в рамках президентской платформы «Россия страна возможностей» и нацелен на поддержку молодежного предпринимательства.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, кто принял участие в финальной презентации проектов участников конкурса «Мой первый бизнес» в Петербурге.

Читайте также

+1° Атмосферное давление 755 мм рт. ст.
Относительная влажность 86%
62.55
-0.68 69.86
-0.57
Гороскоп на 13 декабря: Убывающая Луна — время для принятия сложных решений

Последние новости

21:51
Петербуржец выставил на продажу мяч, с которым «Зенит» впервые стал чемпионом
21:38
Титулованная фигуристка Алина Загитова объявила о приостановке карьеры
21:27
«Прекрасные булочки»: Лиман выложила в Instagram откровенное фото
21:18
Скачки температуры в российских регионах опасны для жизни
21:05
«На кого же нас бросаете?»: Лиза и Гарри Галкины сообщили, что улетают
20:55
Элина Чага разорвала деловые отношения с Леонидом Агутиным

Сейчас читают

«Великая династия»: Богомолов выразил соболезнования из-за смерти дочери Льва Дурова
«Сама нежность»: вечернее платье Шпицы вызвало ажиотаж среди ее поклонников
Жена внука Аллы Пугачевой показала, в каком виде ходит на даче — фото

Новости СМИ2

Интересные материалы

Анастасия Волочкова: биография и лучшие фото из Инстаграма
Новый год 2020 — как встречают в России
🌟 Ольга Бузова: биография звезды [песни и фото]
🌟 Сергей Зверев: полная биография и фото [про сына тоже]