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В Киеве заявили о предварительной договоренности с Москвой о транзите газа из РФ

, 22:17 | Сергей Зеленский Видео 77

До истечения действующего договора между «Газпромом» и «Нафтогазом» осталось чуть более двух недель.

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Фото, видео: www.globallookpress.com /Jan Koller, /Kremlin Pool, /Pavlo_bagmut, /Str

Между Россией и Украиной есть предварительные договоренности по транзиту газа. Об этом сообщил исполнительный директор «Нафтогаза Украины» Юрий Витренко после встречи 13 декабря с главой «Газпрома» Алексеем Миллером.

«Есть предварительные договоренности, и мы продолжаем их обсуждать. Конечного варианта нет», — приводит его слова РИА Новости.

Позже в Facebook Витренко уточнил, что стороны «договорились продолжать прорабатывать» варианты продления транзита газа через Украину, отметив, что о согласованном варианте говорить еще рано. По его словам, Киев и Москва занимают максимально конструктивную позицию.

«Есть предварительные договоренности, и мы продолжаем их обсуждать. Конечного варианта нет», — написал он.

В ходе «нормандского саммита» 9 декабря в Париже Миллер и Витренко также участвовали в переговорах по газовому вопросу. Срок действия существующего договора о транзите российского голубого топлива через территорию Незалежной истекает 31 декабря 2019 года.

Ранее в декабре президент РФ Владимир Путин высказал надежду, что РФ и Украина найдут приемлемое решение по транзиту газа.

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